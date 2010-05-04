CCOO y UGT de Sevilla convocan un acto para solicitar que la justicia investigue los crímenes cometidos por la dictadura franquista
Con el lema 'Contra la impunidad. En defensa de las víctimas del franquismo', se celebrará el 6 de mayo en la Facultad de Comunicación de Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-04/05/2010
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Los sindicatos CCOO y UGT de Sevilla celebran este jueves 6 de mayo un acto púbico Contra la impunidad. En defensa de las víctimas del franquismo. Con el mismo se pide que la justicia investigue los crímenes cometidos por la dictadura franquista, que no pueden conside