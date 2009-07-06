CE agiliza el sistema para que fabricantes alerten de forma simultánea a las autoridades nacionales de productos peligrosos
Hasta ahora el proceso era más lento porque el aviso era enviado por separado a cada país.
FACUA.org
Europa-06/07/2009
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La comisaria europea de Protección al Consumidor, Meglena Kuneva, presentó el pasado viernes una nueva herramienta con la que fabricantes y distribuidores podrán, a través de Internet, alertar al mismo tiempo a las autoridades de todos los Estados miembros si de