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CE agiliza el sistema para que fabricantes alerten de forma simultánea a las autoridades nacionales de productos peligrosos

Hasta ahora el proceso era más lento porque el aviso era enviado por separado a cada país.

FACUA.org
Europa-06/07/2009
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La comisaria europea de Protección al Consumidor, Meglena Kuneva, presentó el pasado viernes una nueva herramienta con la que fabricantes y distribuidores podrán, a través de Internet, alertar al mismo tiempo a las autoridades de todos los Estados miembros si de

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