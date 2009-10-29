CE denuncia a España ante el TUE por no aplicar la norma para reforzar los controles sobre transferencias
La legislación nacional no ha establecido sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias".
FACUA.org
España-29/10/2009
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La Comisión Europea decidió este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de a UE (TUE) por no haber establecido sanciones «eficaces, proporcionadas y disuasorias» en su legislación nacional para castigar los incumplimientos de la norma comunitaria