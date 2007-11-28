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Celebrado en Sevilla el Congreso Andaluz de Consumo

El evento fue organizado con la colaboración de las federaciones de consumidores, la CEA y la FAMP.

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Andalucía-28/11/2007
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La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía celebró en Sevilla durante los días 26 y 27 de noviembre el Congreso Andaluz de Consumo, en el que participaron alrededor de 700 miembros de administraciones públicas, asociaciones de consumidores y el

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