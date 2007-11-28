Celebrado en Sevilla el Congreso Andaluz de Consumo
El evento fue organizado con la colaboración de las federaciones de consumidores, la CEA y la FAMP.
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Andalucía-28/11/2007
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La secretaria general de FACUA, Olga Ruiz Legido (en el centro), durante su intervención en una mesa redonda plenaria.
La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía celebró en Sevilla durante los días 26 y 27 de noviembre el Congreso Andaluz de Consumo, en el que participaron alrededor de 700 miembros de administraciones públicas, asociaciones de consumidores y el