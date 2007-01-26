Celebrados cursos sobre suministro de agua en Uruguay con la colaboración de FACUA y ASA
Se trata del proyecto Agua para todos, desarrollado por Consumidores y Usuarios Asociados de Uruguay.
FACUA.org
América-26/01/2007
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El proyecto Agua para todos, que ha informado y formado a los consumidores sobre el suministro doméstico de agua y su importancia, ha sido desarrollado por Consumidores y Usuarios Asociados de Uruguay (CUA), con la colaboración de FACUA Andalucía, la Asociación