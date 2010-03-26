Cerca de 25.000 usuarios suscriben en una semana el manifiesto de FACUA 'Si es legal, es legal'
Cientos de 'webs' se están haciendo eco de la campaña, que demanda un cambio en la política cultural y denuncia la "criminalización de los usuarios" por parte del Ministerio de Cultura al dictado de entidades como la SGAE y las multinacionales que dominan la industria.
FACUA.org
España-26/03/2010
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Cerca de 25.000 usuarios han suscrito en una semana el manifiesto Si es legal, es legal, presentado el pasado 19 de marzo por FACUA-Consumidores en Acción.
Cientos de webs se están haciendo eco de la campaña de FACUA, que demanda un cambio en la pol&iacu