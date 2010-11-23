Cerca de cien millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza para costear su acceso a la sanidad
Así lo denuncia la Organización Mundial de la Salud en su último informe sobre la salud en el mundo y el camino a la cobertura universal.
FACUA.org
Internacional-23/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Alrededor de 150 millones de personas en el mundo sufren catástrofes financieras graves al año y 100 millones se ven obligadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza para costear su acceso a la sanidad.
Así lo denuncia la Organización Mundial de la Salud (