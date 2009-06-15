Chamizo pide un incremento de recursos sanitarios y sociales para personas con trastorno mental grave
También apuesta por un refuerzo en las estructuras de coordinación a nivel provincial y local.
FACUA.org
Andalucía-15/06/2009
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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta de Andalucía un incremento de recursos sanitarios y sociales para las personas con trastorno mental grave, especialmente para los colectivos fronterizos, que ocasionan «problemas de adscripció