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Chamizo pide un incremento de recursos sanitarios y sociales para personas con trastorno mental grave

También apuesta por un refuerzo en las estructuras de coordinación a nivel provincial y local.

FACUA.org
Andalucía-15/06/2009
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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta de Andalucía un incremento de recursos sanitarios y sociales para las personas con trastorno mental grave, especialmente para los colectivos fronterizos, que ocasionan «problemas de adscripció

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