Chats y llamadas que anuncian falsos premios, nuevos soportes para los timos del 906
Los fraudes y abusos a través de estos teléfonos continúan proliferando ante la pasividad de las administraciones competentes.
FACUA.org
España-18/04/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia la aparición de nuevas prácticas que han engrosado la lista de fraudes y abusos que se cometen a través de las líneas 906. Los chats de Internet y las llamadas telef&oa