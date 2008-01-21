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Chávez alerta sobre la crisis alimentaria mundial, agravada por el encarecimiento de los productos

Según la FAO, la seguridad alimentaria se ve afectada por subidas sin precedentes en el precio de los alimentos básicos.

FACUA.org
América-21/01/2008
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El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha alertado que «el mundo se enfrenta a la más grave crisis alimentaria que haya hecho frente en mucho tiempo, reflejada en el sostenido encarecimiento de los productos».

Chávez mencionó la coincidenci

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