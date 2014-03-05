Chile regulará la venta de videojuegos violentos
El consejo de calificación cinematográfica los evaluará antes de ser puestos a la venta y los clasificará dentro de cinco categorías teniendo en cuenta el nivel de violencia, contenidos sexuales y tipo de lenguaje empleado.
FACUA.org
Internacional-05/03/2014
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La Cámara de Chile ha aprobado una nueva enmienda para regular la venta de videojuegos violentos dentro de sus fronteras.
Para ello ha establecido nuevas calificaciones y criterios por los que las desarrolladoras y distribuidoras deberán incluir información clara en la