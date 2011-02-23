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China impone una multa conjunta de 1,05 millones a Carrefour y a Wal-Mart por engañar en los precios

Los establecimientos multados obligaron a los consumidores a pagar precios más elevados por sus productos de los que marcaban las etiquetas.

FACUA.org
Asia y Oceanía-23/02/2011
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La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo en China ha impuesto una multa conjunta a Carrefour y a Wal-Mart de 9,5 millones de yuanes (1,05 millones de euros) por prácticas fraudulentas en la fijación de precios en algunos de sus establecimientos, según informó

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