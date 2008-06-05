China revocó 701 licencias a compañías para exportar juguetes en 2007 por falta de seguridad
Un informe encargado por la Comisión Europea habla de "un progreso significativo" en China para garantizar la seguridad de los juguetes que exporta.
FACUA.org
Internacional-05/06/2008
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Un estudio de expertos de la industria juguetera y de asociaciones de protección al consumidor encargado por la Comisión Europea (CE) reconoce «el progreso significativo» que China está realizando para garantizar la seguridad de los juguetes que exporta a la Unió