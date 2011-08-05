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Chrysler llama a revisión a cerca de 300.000 vehículos por un problema con el airbag

Afectará a las unidades fabricadas en 2008 de los modelos Gran Caravan de Dodge y Town&Country.

FACUA.org
Internacional-05/08/2011
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El grupo automovilístico estadounidense Chrysler ha llamado a revisión a 299.718 vehículos a causa de un eventual defecto en los módulos de Control de Limitación de Ocupantes (ORC, por sus siglas en inglés) que puede provocar un mal funcionamiento del

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