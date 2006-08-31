Chupa Chups, sancionada en Italia por publicidad engañosa
En un spot, dos niñas aseguraban que después de comer la golosina no necesitaban hacer ejercicio con el argumento de que es un producto con 0% de materia grasa.
FACUA.org
Europa-31/08/2006
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En Italia, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado ha impuesto una multa de 40.500 euros por publicidad engañosa a Chupa Chups.
La empresa catalana, que en breve será comprada por la multinacional italiana Perfetti Van Melle, fue denunciada por la asociació