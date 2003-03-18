Ciencia y Tecnología contesta a FACUA que Vodafone debe indemnizar a sus clientes por la avería del 20 de febrero pero no le obligará a hacerlo de forma genérica
La Federación advierte que respuestas como ésta son fruto de la inexistencia de una norma que defina claramente las indemnizaciones para los usuarios.
FACUA.org
España-18/03/2003
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha dado respuesta a la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) contra Vodafone por la avería que se produjo en su red el pasado 20 de febrero indicando que el operador d