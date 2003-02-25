Ciencia y Tecnología informa a FACUA que Vodafone está obligada a indemnizar a sus clientes
La Federación ha presentado hoy su denuncia contra el operador por los perjuicios causados a los usuarios con la caída de la red del pasado jueves.
FACUA.org
España-25/02/2003
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha informado a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) que Vodafone está obligada a indemnizar a sus clientes con contrato ante interrupciones del servicio como la sufrida el pasado jueves 20 d