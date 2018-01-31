Científicos alemanes realizaron pruebas en humanos y monos sobre los efectos de las emisiones del diésel
La Comisión Europea ha instado a Alemania a adoptar medidas "urgentes". Los experimentos fueron solicitados por un grupo fundado por Volkswagen, Daimler y BMW, desaparecido en 2017.
FACUA.org / Europa Press
Europa-31/01/2018
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En 2015, se descubrió que Volkswagen había manipulado las lecturas de dióxido de nitrógeno en sus automóviles durante años en Estados Unidos. | Imagen: Volkswagen.
Científicos alemanes realizaron pruebas en humanos sobre los efectos de las emisiones de gases del diésel a petición de fabricantes de automóviles, según han informado los periódicos locales Stuttgarter y Süddeutsche, que siguen las