Científicos de todo el planeta trabajan en la elaboración de una enciclopedia electrónica de la vida
Recopilará la información disponible sobre las 1,8 millones de especies vivas que existen en la Tierra.
FACUA.org
Internacional-09/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen de demostración de la web <i>eol.org</i>.
Destacados científicos e instituciones científicas de todo el mundo han anunciado el inicio de la elaboración de la Enciclopedia de la vida (EOL, en sus siglas en inglés), una iniciativa internacional que se propone documentar los 1,8 millones de especies nombra