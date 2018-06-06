Cierran en Almería y Segovia dos clínicas más de iDental: el número de pacientes afectados sigue aumentando
Con estas clausuras, ya son nueves las clínicas que han echado la persiana a lo largo de toda España. Las oficinas de FACUA continúan recibiendo numerosas peticiones de asesoramiento de los damnificados.
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España-06/06/2018
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Ya son nueve los establecimientos de iDental claurusados a lo largo de toda España. | Imagen: identalnoticias.com
FACUA-Consumidores en Acción continúa recibiendo multitud de peticiones de asesoramiento por parte de pacientes afectados tras el cierre de clínicas iDental, los últimos de los cuáles acaban de producirse en Almería y Segovia. Con estos son ya nueve los e