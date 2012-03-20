Cierran un Carrefour y un McDonald's en China por vender alimentos caducados
Un programa de la televisión estatal china desvela que la manipulación de los alimentos y el etiquetado en dichos locales no se hacían de acuerdo los estándares de calidad.
FACUA.org
Asia y Oceanía-20/03/2012
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Las multinacionales Carrefour y McDonald’s han cerrado sendos establecimientos en China como consecuencia de un escándalo alimentario que ha sacado a la luz la televisión china en un programa especial emitido con motivo del Día del Consumidor, en el que se ha desvelado