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Cierran un Carrefour y un McDonald's en China por vender alimentos caducados

Un programa de la televisión estatal china desvela que la manipulación de los alimentos y el etiquetado en dichos locales no se hacían de acuerdo los estándares de calidad.

FACUA.org
Asia y Oceanía-20/03/2012
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Las multinacionales Carrefour y McDonald’s han cerrado sendos establecimientos en China como consecuencia de un escándalo alimentario que ha sacado a la luz la televisión china en un programa especial emitido con motivo del Día del Consumidor, en el que se ha desvelado

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