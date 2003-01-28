Citroën llama a revisión en España más de 3.000 unidades del C3 por defectos en el ABS
Se trata de unidades entregadas entre el 15 de septiembre de 2002 y el 15 de enero de 2003. Según la firma, de forma excepcional, un cortocircuito puede provocar un inicio de incendio bajo el capó.
FACUA.org
España-28/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa de que Citroën España ha puesto en marcha una campaña de revisión relativa a 3.115 unidades del Citroën C3 equipados con ABS sin ESP, entregados a los consumidores entre el 15