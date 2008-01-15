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Citroën pide disculpas a China por los anuncios españoles en los que manipulaba la imagen de Mao

"Es cierto, somos los líderes, pero en Citroën la revolución nunca termina", decía la publicidad.

FACUA.org
Asia y Oceanía-15/01/2008
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El fabricante de automóviles Citroën se ha disculpado públicamente por el uso que ha hecho de la imagen de Mao Zedong en un anuncio español aparecido en varias publicaciones y en el que se congratulaba por sus buenos resultados comerciales.

«Es cierto, somos

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