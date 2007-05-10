Clos acusa al sector de las telecomunicaciones de afear las ciudades con las antenas de móviles
El ministro de Industria considera que la "pereza intelectual" ha llevado al sector a poner antenas "tan feas" cuando "cuesta cuatro duros" que sean estéticas.
FACUA.org
España-10/05/2007
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha acusado al sector de las telecomunicaciones de afear las ciudades con antenas de telefonía móvil, según recoge un teletipo de la agencia EFE, en el acto de clausura del encuentro del sector convocado por la As