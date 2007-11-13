Clos cree que la libertad de horarios comerciales no garantiza la reducción de la inflación
El ministro señala que España mantiene un buen ritmo de apertura y liberalización de los servicios.
FACUA.org
España-13/11/2007
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, indicó hoy que la supresión de las restricciones de la libertad de establecimiento y de horarios en los comercios, que tienen como objetivo defender a los pequeños empresarios y que llevan en vigor desde 1996, no