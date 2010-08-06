CNC sanciona con más de 14 millones a ocho operadores logísticos por carretera
La multa ha sido impuesta por realizar un acuerdo de cártel con el propósito de coordinar sus estrategias competitivas en materia de precios.
FACUA.org
España-06/08/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado a ocho empresas del sector de las actividades transitarias por carretera con multas por un total de 14,06 millones de euros. La multa ha sido impuesta por realizar un acuerdo de cártel con el propósito de coordinar su