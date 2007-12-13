COAG pide al Gobierno reforzar el control en la frontera de las importaciones hortofrutícolas
Tras el incumplimiento de los contingentes establecidos para la importación de tomate por parte de Marruecos a la UE durante la pasada campaña.
FACUA.org
España-13/12/2007
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido, en un encuentro mantenido ayer con el secretario general de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, el reforzamiento de la frontera para controlar las importaciones hortofrutícolas de terceros países co