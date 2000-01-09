Coca-Cola deberá pagar más de 57.000 euros a una niña que se perforó el ojo con una varita mágica que regalaba
Sufrió como consecuencia una disminución funcional en el ojo derecho además de perjuicios de carácter estético.
FACUA.org
Cantabria-09/01/2000
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La empresa de refrescos Coca-Cola España deberá indemnizar con un total de 57.476 euros a una menor de edad que se perforó el globo ocular con una varita mágica que venía como regalo con la compra de sus productos.
En concreto, según detalla la Se