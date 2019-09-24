Comapa, la cárnica denunciada por FACUA por vender jamón polaco como español, en concurso de acreedores
La mayor distribuidora de jamones, investigada por el escándalo de las piezas podridas, ha acordado hacer efectiva la dimisión presentada por todos los miembros que integraban el consejo de administración desde abril.
FACUA.org
España-24/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Comapa, la empresa investigada por el escándalo del jamón podrido, se ha visto en la obligación de solicitar concurso de acreedores. Además ha acordad hacer efectiva la dimisión presentada por todos los miembros que integraban el consejo de administración