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Comienza el juicio contra los responsables de Viajes Caribú

Los imputados están acusados de un delito de apropiación indebida cometido en el verano de 2008 sobre más de una treintena de clientes de quienes cobraron distintas cantidades por la gestión de paquetes vacacionales que éstos no pudieron disfrutar.

FACUA.org
Castilla y León-04/04/2011
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La Audiencia de Valladolid inicia este lunes el juicio contra dos responsables de Viajes Caribú en la capital, Belén B.A. y Arcadio L.M., la primera de ellas titular del negocio y el segundo empleado, como presuntos autores de un delito de apropiaci

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