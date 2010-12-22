Nuestras accionesVender lotería premiada puede provocar la pérdida de más de la mitad del dinero

¿Cómo puede actuarse ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas?

Las que dan sólo treinta días para cobrar, otras cuyos responsables indican ahora que el número impreso era erróneo o que han vendido más participaciones de las correspondientes a un décimo.

FACUA.org
España-22/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre cómo puede actuarse ante irregularidades en participaciones del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad premiadas.

Se trata de aquéllas que dan sólo quince o treinta días para cobrar y otras cuyos res

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