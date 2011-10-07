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Competencia abre expediente a la patronal de tasadoras por pactar precios

Un documento de Atasa detallaba honorarios orientativos mínimos para la valoración de bienes inmuebles, empresas, fusiones, adquisiciones, acciones, maquinaria, mobiliario e inmuebles especiales.

FACUA.org
España-07/10/2011
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa) por un posible acuerdo de fijación de precios y otras condiciones comerciales.

El expediente tiene su origen en la remisión de un documento de Atas

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