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Competencia abre expediente sancionador a 21 distribuidores de material de fontanería y sanitario

Por posibles acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales.

FACUA.org
España-15/06/2011
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a 21 empresas del sector de almacenamiento y distribución de materiales de fontanería y sanitario por posibles acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales.

Miguel

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