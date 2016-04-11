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Competencia abre expediente sancionador a BBVA, Sabadell, Santander y Caixabank

Se investiga si fijaron precios e intercambiaron información comercial sensible sobre la contratación de derivados de tipos de interés usados como instrumentos de cobertura del riesgo de préstamos sindicados.

FACUA.org
España-11/04/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha incoado un expediente sancionador contra Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria (BBVA), Banco Sabadell, Banco Santander y Caixabank por posibles acuerdos anticompetitivos entre las entidades para la fijación de precios y el int

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