Competencia abre expediente sancionador a empresas de residuos de papel por un posible cártel
La investigación de estas conductas tiene origen en la documentación hallada en la inspección realizada en junio de 2012 en la sede de una de las empresas.
FACUA.org
España-01/01/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra una asociación empresarial y distintas compañías asociadas en el sector de residuos de papel por posibles acuerdos restrictivos de la competencia consistentes en la fijació