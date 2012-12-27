Competencia abre expediente sancionador a Endesa por posible abuso de posición de dominio
La poosible conducta anticompetitiva está relacionada con los cobros realizados a particulares por ejecutar instalaciones de nueva extensión de red necesarias para atender nuevos suministros o ampliación de los ya existentes.
FACUA.org
España-27/12/2012
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra Endesa Distribución por posibles prácticas restrictivas de la competencia consistentes en abusos de posición de dominio.
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