Competencia abre expediente sancionador a Heineken, Praxair y Carburos Metálicos
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga un posible acuerdo de fijación de precios, reparto de mercado e intercambio de información en el sector de producción y distribución de alimentos.
FACUA.org
España-26/06/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto expediente sancionador contra Praxair España, Carburos Metálicos y Heineken España por una posible conducta anticompetitiva, según informa el organismo en un comunicado.
La Dirección de Invest