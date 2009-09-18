Competencia abre un expediente sancionador a 23 empresas de bombas de fluido
Las prácticas restrictivas podrían consistir en acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de servicio, y en el intercambio de información sensible.
FACUA.org
España-18/09/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) anunció este viernes la apertura de un expediente sancionador contra más de veinte empresas de bombas de fluido, a la vista de determinada información relacionada con posibles conductas anticompetitivas en el sector, anunci&