Competencia de Andalucía calcula que Clínicas Pascual defraudó al SAS más de 200 millones y la multa con 5
FACUA considera escandalosa la ínfima cuantía de la multa y reclama explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2018
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha impuesto dos sanciones a Hospitales Pascual por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) por «conductas anticompetitivas«, ya que durante tres años y medio «aplicó precios abusiv