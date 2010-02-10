Competencia declara prescrito un cártel de dentífricos creado por Henkel, Unilever, Colgate y Glaxo
Las prácticas fueron denunciadas por Henkel para ampararse en el programa de clemencia.
FACUA.org
España-10/02/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha archivado el expediente sancionador incoado contra los fabricantes de pasta dentífrica Henkel, Unilever, Colgate-Palmolive y GlaxoSmithKline por pactar incrementos de precios, al declarar prescrita la infracción por haber transc