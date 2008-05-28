Competencia del País Vasco expedienta a doce grandes superficies y asociaciones empresariales
Por un presunto pacto alcanzado en 2005 para no abrir los domingos y festivos.
FACUA.org
Euskadi-28/05/2008
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El Servicio vasco de Defensa de la Competencia ha abierto un expediente sancionador a doce grandes superficies comerciales y asociaciones empresariales que operan en el País Vasco por un presunto pacto alcanzado en 2005 para no abrir los domingos y festivos.
En concreto, han sido e