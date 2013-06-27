Competencia estima que las conductas anticompetitivas en 2012 supusieron un perjuicio del 1% del PIB
Los cárteles provocan un incremento de los precios de los bienes y servicios cartelizados de entre el 20% y el 30% de media, según el organismo.
FACUA.org
España-27/06/2013
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El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Joaquín García Bernaldo de Quirós, ha señalado que el daño causado por todas las conductas anticompetitivas en España durante «es muy posible» que alcance