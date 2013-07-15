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Competencia expedienta a 37 empresas de gestión de residuos por un posible cártel

Las acusa de haber alcanzado acuerdos para repartirse clientes públicos y privados, y actividades y para fijar condiciones comerciales.

FACUA.org
España-15/07/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto expediente sancionador contra treinta y siete empresas y dos asociaciones del sector de la gestión de residuos y el saneamiento urbano ante la sospecha de la constitución de un posible cártel.

Las firmas, e

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