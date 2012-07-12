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Competencia expedienta a dos empresas por pactar en suministros al Ministerio de Defensa

El acuerdo excluye a terceras empresas distribuidoras interesadas en acudir a las licitaciones convocadas por Defensa con los mismos productos de Munters.

FACUA.org
España-12/07/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra Munters Spain y Manufacturas Metálicas Madrileñas (MMM) por alcanzar un supuesto acuerdo de exclusividad en la distribución de productos al Ministerio de Defensa.

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