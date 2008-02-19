Más noticiasUnesa no entiende la medida por ejercer un derecho legítimo

Competencia expedienta a la patronal eléctrica por recurrir la Orden sobre tarifas

FACUA ha pedido hoy a la AEPD que evalúe si la norma vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

FACUA.org
España-19/02/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto de oficio un expediente sancionador a la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) al entender que ha tratado de restringir la competencia al recurrir la norma sobre el acceso de las comercializadoras

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