Competencia expedienta a la patronal eléctrica por recurrir la Orden sobre tarifas
FACUA ha pedido hoy a la AEPD que evalúe si la norma vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
FACUA.org
España-19/02/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto de oficio un expediente sancionador a la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) al entender que ha tratado de restringir la competencia al recurrir la norma sobre el acceso de las comercializadoras