Competencia francesa multa con 192 millones de euros a un cártel de productores de yogures de marca blanca
Las implicadas son Yoplait, Senagral (Senoble), Lactalis, Novandie (grupo Andros), Maîtres Laitiers du Cotentin, Laïta, Alsacie Lait, Laitirie de Saint Malo, Yeo Frais (Grupo 3A) y Laitiers H. Triballat (Rians).
FACUA.org
Europa-13/03/2015
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La Autoridad de la Competencia francesa ha multado con 192,7 millones de euros a un cártel de una decena de productores que acordaba los precios de los yogures distribuidos con marca blanca en las grandes superficies.
Las marcas implicadas son Yoplait, Senagral (Senoble),