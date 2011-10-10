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Competencia impone medio millón en multas por fijar precios en la uva de Jerez

Acusa a la Junta de Andalucía de infringir la normativa de competencia por participar en los acuerdos, aunque no la sanciona.

FACUA.org
España-10/10/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 544.000 euros a seis organizaciones relacionadas con el sector de la uva y el mosto de Jerez, entre ellas el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanl&uac

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