Competencia incluye a otras cuatro empresas en el expediente abierto en los mercados de hormigón
Les achaca posibles conductas anticompetitivas por un presunto reparto de mercado, acuerdos de fijación de precios e intercambio de información comercial sensible.
FACUA.org
España-02/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado por segunda vez la incoación del expediente sancionador abierto en los mercados de fabricación, distribución y comercialización de hormigón y productos estrechamente relacionados, en