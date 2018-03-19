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Competencia incoa expediente sancionador a RTVE por emitir publicidad no permitida

La corporación emitió las comunicaciones comerciales en los canales de televisión La 1, La2, 24H y Teledeporte, entre diciembre de 2017 y enero de 2018.

FACUA.org
España-19/03/2018
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra la Corporación de Radio y Televisión Española (Crtve) por una posible vulneración del artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (

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