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Competencia inspecciona la sede de la patronal de empresas de tasación Atasa

La CNC tiene sospechas de prácticas de fijación de precios y de otras condiciones comerciales que pudieran contribuir al cierre del mercado de prestación de servicios profesionales de tasación.

FACUA.org
España-11/11/2011
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Inspectores de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) han realizado los días 7 y 8 de noviembre una inspección en la sede de la Asociación Profesional de Sociedades de Tasación (Atasa), ante la sospecha de posibles prácticas de fijación de preci

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